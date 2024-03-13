Владелец уральского самоеда отреагировал на избиение хозяина питбультерьера Хозяин пострадавшего в Сухом Логе самоеда не верит избиению хозяина питбуля

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Избиение хозяина питбультерьера Айса, который погрыз соседского самоеда в Сухом Логе, похоже на инсценировку, заявил NEWS.ru владелец пострадавшей собаки Дмитрий Умпелев. По его словам, сосед мог сделать такой ход, чтобы смягчить к себе отношение.

Такое ощущение, что это какая-то инсценировка. Он не такой человек, чтобы извиниться. Наверно, это какой-то ход, чтобы смягчить к себе отношение и усыпать бдительность правоохранительных органов, — считает он.

Умпелев не исключает, что соседа действительно могли избить, но подозревает, что случиться это могло совсем по иной причине. Мужчина вспоминает, что после аналогичного конфликта несколько лет назад, тот пошел в клуб, где подрался с другими посетителями.

Ранее сообщалось, что владельца питбуля после инцидента с самоедом заставили извиниться на камеру. Судя по распространенному в местных сообществах видео, мужчину побили.

Сам инцидент произошел в начале марта. Владелец питбуля рассказал, что в момент инцидента был пьян. Однако он признался, что не раскаивается в своем поступке. Он пояснил, что таким образом пытался выбить долг из соседа.

Дмитрий отмечал, что с хозяином питбуля они раньше дружили. Конфликт, по его словам, произошел в 2022 году из-за «пустякового спора». После были судебные разбирательства, однако отношения между ними остались напряженными.