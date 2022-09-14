Владелец ресторана в Бахчисарае извинился за танцы гостей под гимн «Азова»

Фото: Социальные сети

Директор ресторана «Арпат» в Бахчисарае Эльдар Качкаров извинился за то, что на свадьбе в его заведении прозвучала песня «Червона калина» на украинском языке, являющаяся неофициальным гимном «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена). Мужчина записал видеоролик, в котором признался, что не уследил за плейлистом мероприятия, а также отметил, что поддерживает военную операцию на Украине и готов подтвердить свои слова финансово.

Я поддерживаю нашего президента [Владимира Путина] и главу республики Крым Сергея Валерьевича [Аксенова] за проведенную спецоперацию. Я против фашизма. Чтобы это не было пустыми словами, я готов финансово поддержать наших бойцов, которые проводят спецоперацию на Украине, — сказал Качкаров.

В минувшую субботу, 10 сентября, в Бахчисарае прошла свадьба, на которой и прозвучала украинская песня. После того, как об инциденте стало известно общественности, заведение закрыла местная администрация.

Глава Крыма Аксенов сообщил, что гости на свадьбе скандировали «проукраинские лозунги» и распевали «националистические песни». Политик потребовал привлечь к ответственности и гостей, и хозяев ресторана.