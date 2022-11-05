Владелец кафе в Костроме пообещал помочь семьям погибших при пожаре

Фото: mchs.gov.ru

Депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, который является учредителем и владельцем сгоревшего кафе «Полигон», выразил соболезнования родственникам погибших у в результате пожара и пообещал оказать им помощь, сообщает РБК. Согласно последним данным, число жертв составляет 15 человек.

Выражаю искренние соболезнования родственникам, близким людей, погибших в результате этого трагедии. <...> Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку, — сказал парламентарий.

Он также добавил, что поручил своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам.