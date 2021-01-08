Владелец кафе с шаурмой «от Сталина» рассказал о конфликте с полицией

https://static.news.ru/photo/33c2ab10-536d-11eb-8bf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Хозяин московского заведения общепита, торговавшего шаурмой «от Сталина», рассказал, как полиция заставляла его закрыть заведение. Он пообещал не сдаваться.

Ранее сообщалось, что в Москве была открыта точка фастфуда, которую оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями — к примеру, на одном из плакатов разместили фразу «Жить стало лучше, жить стало веселее». Кроме того, работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД.

Меня пытались заставить демонтировать все вывески, все надписи. Я отказался это делать, — сказал он в эфире BFM.

Он добавил, что сейчас закрыл заведение, но планирует возобновить его работу, как только найдёт нового повара. Прежний испугался такого внимания к заведению. Также в полиции, по его словам, пообещали делать всё возможное, чтобы точка фастфуда перестала работать.

Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал концепцию заведения дурным маркетинговым ходом и отметил, что эта идея у многих вызывает ассоциации с временами политических репрессий.

Как писал NEWS.ru, бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал о своём отношении к руководителю СССР Иосифу Сталину.

По его словам, он не оправдывает репрессии, однако утверждает, что существуют две стороны одной медали. Так, с одной стороны, Сталин выиграл Великую Отечественную войну, а с другой — репрессии были «за 7–8 лет до этого».