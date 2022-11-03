«Кончились деньги»: владелец дельфинов в Крыму объяснил свои действия Выбросивший дельфинов в Севастополе владелец заявил, что у него кончились деньги на их содержание

Фото: David & Micha Sheldon/imagebroker.com/Global Look Press

Директор дельфинария в Севастополе Владимир Калниболотский, выпустивший дельфинов в открытое море, сообщил, что у него кончились деньги на их содержание, передает РБК. По словам мужчины, дельфинам было плохо в неволе, поэтому Калниболотский позволил им уплыть в Черное море. Тренер выброшенных дельфинов Дарья рассказала в беседе с Telegram-каналом SHOT, что Калниболотский злоупотреблял алкоголем. Сотрудники дельфинария считают, что решение отпустить дельфинов в свободное плавание он принял пьяным.

Я увидел просто, что им печально в неволе, взял и выпустил. Средств на них тоже не хватало. Я продал все свое имущество, у меня кончились деньги. И когда я почувствовал то же, что чувствует нормальный мужик, когда не может содержать женщину, животных я выпустил домой в море, — рассказал он.

Владелец дельфинов также отметил, что ему все равно на интерес прокуратуры и полиции к этому делу.

Да мне до жопы весь этот шум. Хоть прокуратура, хоть генеральные секретари. Это моя личная жизнь, мои животные. Я почувствовал, что им плохо, вернул их обратно в море, — пояснил Калниболотский.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария «Флиппер» в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Очевидцы застали директора дельфинария и его сообщников за этим занятием и включили камеры смартфонов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что спасательная операция с моря по поиску дельфинов на 3 ноября приостановлена. Он отметил, что мониторинг с берега продолжается, найти животных пока не удалось. По словам главы города, дельфины точно живы — павших млекопитающих не обнаружено.