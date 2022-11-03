Владелец дельфинария в Севастополе объяснил, зачем выбросил животных в море Владелец дельфинария в Севастополе выбросил животных в море, чтобы освободить их

Фото: Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владелец дельфинария «Флиппер» в Севастополе Владимир Калниболотский признался в том, что выпустил животных в открытое море. В беседе с «Подъемом» он объяснил, что ему «что-то приснилось ночью» и он решился на этот шаг. Калниболотский подчеркнул, что сейчас животные находятся дома, а до этого они были как «зэки в тюрьме».

Почему я выпустил дельфинов? Да что-то приснилось ночью. Вот взял да и выпустил. Они вчера были в дельфинарии, сегодня, бог даст, в открытом море. С ними нормально все. Они у себя дома. В тюрьме зэку жить легче и спокойнее, чем на воле, — я правильно понял вас? В интернете много чего пишут. А я работаю с дельфинами на суше и в воде, — заявил мужчина.

При этом он сказал, что ему «по барабану» заведение уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Говорит Москва» заявил, что в Думе взяли под особый контроль расследование инцидента с дельфинами. По мнению депутата, виновник произошедшего должен нести уголовную ответственность. При этом самой главной задачей он назвал спасение млекопитающих.

То, что сделал это человек, — это, конечно, уголовное преступление. Выжить в таких условиях дельфины, которые не жили в естественной среде, не в состоянии. Ждет его очень серьезное расследование этого преступления. Но сейчас главное — дельфинов спасти. Шанс на успешную спасательную операцию есть, — считает Бурматов.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Очевидцы застали директора дельфинария и его сообщников за этим занятием и включили камеры смартфонов.

Губернатор города Михаил Развожаев 3 ноября сообщил, что ни один из выброшенных дельфинов пока не найден. По его словам, специалисты увидели в море лишь одну афалину, однако определить, искомое ли это животное, не получилось — дельфин не дал к себе приблизиться.

Он уточнил, что операция по поиску и спасению дельфинов проходит при помощи специалистов из Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя и специалистов дельфинария из Коктебеля. Контролируют работу представители территориального отделения Росприроднадзора. Губернатор призвал местных жителей в случае обнаружения дельфинов отправлять ему координаты для последующей проверки.