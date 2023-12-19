За смерть петербуржца от сосульки накажут пожилого владельца балкона

Фото: СК РФ

Пожилому владельцу квартиры, с чьего балкона, предположительно, упала убившая прохожего сосулька, назначили меру пресечения, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел на проспекте Мечникова в Санкт-Петербурге. В связи с трагедией возбуждено уголовное дело.

Как пишет Mash, следствие считает, что наледь упала на человека именно с балкона на седьмом этаже, где проживает 60-летний мужчина. По данным канала, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия в Калининском районе произошла накануне. От схода наледи во дворе жилого дома погиб 31-летний прохожий. Очевидцы посчитали его местным дворником и связывали случившееся с тем, что коммунальщики не почистили вовремя крышу от снега.

Однако генеральный директор «Жилкомсервиса № 3 Калининского района» Александр Лазарев заявил, что крышу дома очищали в субботу. Также он утверждал, что погибший не является работником коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге травмы из-за падения ледяных глыб с крыш домов получили четверо горожан. Серьезнее всех пострадал 60-летний мужчина, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб темени и закрытый перелом грудины. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей.