Владельцы Crocus Group прибыли на место теракта в Красногорске Владельцы Crocus Group Агаларовы прибыли к месту теракта в Красногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент и владелец Crocus Group Араз Агаларов прибыл на место трагедии в «Крокус Сити Холле», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что с ним также находится его сын — известный певец Эмин Агаларов.

Мы можем подтвердить, что Араз и Эмин Агаларовы находятся сейчас на месте событий, — сказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, на месте трагедии находится губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Тем времени мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в ближайшие выходные будут отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Аналогичные меры приняли ряд других городов.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». ФСБ сообщала, что в результате теракта были убиты более 40 человек, еще свыше 140 человек пострадали.

Очевидцы сообщают, что по людям стреляли не менее 20 человек в камуфляже. Кроме того, в здании были слышны взрывы, после чего его охватило пламя. Отмечается, что в здании до сих пор могут быть заблокированы порядка 200 человек.