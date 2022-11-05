Владельцем сгоревшего кафе в Костроме оказался местный депутат Владельцем сгоревшего кафе в Костроме оказался депутат облдумы Мирзоев

Фото: Скриншот с видео/youtube.com

Учредителем и владельцем сгоревшего в Костроме кафе «Полигон» является депутат областной думы Ихтияр Мирзоев, следует из данных аналитической системы СПАРК. Сам политик пока никак не прокомментировал произошедшее.

Общество с ограниченной ответственностью «Полигон». Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская, д. 49. Руководитель: Токунова Анна Бахтияровна, генеральный директор. Учредители: Мирзоев Ихтияр Илдыр Оглы, — говорится в базе системы.

По последним данным, число погибших в результате пожара в Костроме увеличилось до 15. По словам губернатора региона Сергея Ситникова, еще пять человек получили травмы.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. Из здания эвакуировали 250 человек. По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело.

В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники. По данным СМИ, пожару предшествовала массовая драка между посетителями, в ходе которой один из них мог выстрелить сигнальной ракетницей внутри помещения.