Владельцам госудостоверений разрешили свободно передвигаться по Москве

https://static.news.ru/photo/dddc72d2-8228-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ростислав Нетисов/РИА Новости

Военнослужащие, журналисты и прочие граждане, имеющие удостоверения государственного образца могут свободно передвигаться по Москве по рабочим делам. При этом, они должны указать данные о транспорте, сообщил первый замруководителя пресс-службы мэра Москвы Борис Булай.

Эти категории смогут спокойно передвигаться по городу по рабочим делам. Безусловно, необходимо зарегистрироваться на сайте и внести соответствующие данные — об автомобиле, карте «Тройка», или такси, — сообщил РИА Новости Булай.

Также он призвал эту категорию людей не злоупотреблять служебным положением и «понимать ответственность, лежащую на них».

Как писал NEWS.ru, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что согласно п. 3.4 указа мэра Москвы, на грузовые транспортные средства, которые уже имеют пропуск на передвижение по Москве (годовой или разовый), дополнительно оформлять цифровой пропуск не нужно. Эти автомобили уже значатся в базе. Их водители также не должны оформлять цифровые пропуска.