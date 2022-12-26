Владельца сгоревшего в Кемерово приюта арестовали на 2 месяца

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Избрание меры пресечения владельцу сгоревшего в Кемерове приюта

Суд избрал меру пресечения для Андрея Смирнова — владельца сгоревшего в Кемерово нелегального приюта, при пожаре в котором погибли 22 человека. Его арестовали на два месяца, передает ТАСС. Смирнов в ходе заседания Центрального районного суда полностью признал вину и выразил сожаления по поводу произошедшего.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 24 февраля 2023 года, — говорится в сообщении.

Смирнова, который является пастором евангельской христианской церкви, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он организовал приют несколько лет назад, но официально учреждение так и не оформил. По имеющимся данным, проживавшие там пожилые люди и бездомные работали в соседнем магазине, который тоже принадлежит Смирнову. Они фасовали корм для птиц и животных и торговали этой продукцией.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря. Здание приюта обрушилось. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский заметил, что одной из вероятных причин пожара в кемеровском приюте могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Он подчеркнул, что пока все версии предварительные.