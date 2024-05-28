ВКС России поразили замаскированную технику ВСУ МО: экипаж Ка-52М нанес удар по технике и живой силе ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж вертолета Ка-52М российских ВКС успешно поразил технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр», — уточнили в ведомстве.

Министерство подчеркнуло, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. Военные ориентировались по заданным координатам.

Ранее расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства Вооруженных сил Украины. В Минобороны России добавили, что также была ликвидирована живая сила противника, находящаяся в данном квадрате. Как заявил старший офицер батареи с позывным Да Винчи, расчеты «Градов» эффективно нейтрализуют украинские опорные пункты, колонны, скопления легкобронированной техники и живой силы. Также артиллеристы наносят удары по САУ и радиолокационным станциям противника.

До этого расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки ВС РФ при выполнении огневых задач уничтожил колонну вражеской техники и боевиков ВСУ. В МО информировали, что выявить цель помогла воздушная разведка.