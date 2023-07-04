ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом Минобороны: ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Боевые самолеты Су-34 успешно атаковали три локации и один опорный пункт украинских вооруженных сил в районе Красного Лимана, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Центр» российских вооруженных сил Александра Савчука.

На Краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Центр», применив управляемые авиационные бомбы, нанесли поражение по трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ, — подчеркнул Савчук.

Помимо этого, штурмовая авиация ВКС выполнила ракетные удары по районам, где были сконцентрированы войска и огневая мощь противника.

Также, за последние 24 часа в этой местности, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил еще один опорный пункт украинских вооруженных сил, используя термобарические снаряды.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные по-прежнему предпринимают попытки форсировать Днепр. По его словам, бойцы ВСУ пытаются минировать подходы к позициям ВС РФ, а также переправляться мелкими группами на лодках к левому берегу Днепра. Российские силы успешно отражают наступление противника, отметил он.