Младенец с врожденной инфекцией остался в больнице без родителей E1.ru: в больнице Екатеринбурга полуторамесячный ребенок остался без родителей

В больнице в Екатеринбурге полуторамесячный ребенок с врожденной инфекцией остался один без родителей, сообщил портал E1.ru. Мать ребенка, из-за которой он заражен, недавно депортировали из России за нарушение миграционного законодательства, а отец не может постоянно быть рядом с сыном из-за работы.

За малышом ухаживают волонтеры, которых искали по объявлениям. Отмечается, дальнейшую судьбу ребенка определит его отец. Сейчас мужчина прибыл в Екатеринбург. Известно, что семья родом из Киргизии.

Ранее трехлетний мальчик умер, подавившись сосиской во время ужина, в квартире на юго-востоке Москвы. Когда ребенок захрипел, родители вызвали скорую, однако врачи не смогли его спасти.

Также в столице полуторагодовалый ребенок насмерть отравился таблетками, оставленными родителями на кухонном столе. Препарат выписали матери малыша из-за проблем с сердцем. Он применяется при лечении аритмии и тахикардии. Малыш съел четыре таблетки. Спустя несколько минут ему стало плохо, приехавшие врачи скорой констатировали смерть.

В начале января в Санкт-Петербурге новорожденный умер после того, как мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, покормила его грудью. Младенцу на момент смерти было пять дней.