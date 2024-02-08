Визитку Путина и документ за его подписью пустят с молотка в Петербурге На аукцион в Петербурге выставили визитку и документ за подписью Путина

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Владимир Путин

На электронном аукционе в Санкт-Петербурге выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы, сообщает РИА Новости. Также представлен документ за его подписью в качестве главы комитета по внешним связям городской мэрии. Этот пост действующий глава государства занимал с 1991 по 1996 год.

Отмечается, что лидирующая ставка визитки составляет 44 тысячи рублей. Документ же, который представляет собой свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр, продается за начальные 75 тысяч рублей.

В декабре прошлого года визитка 90-х годов действующего главы государства ушла с молотка за 2 млн рублей. Это была карточка советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. На ней рукой политика написаны несколько телефонных номеров. Имя покупателя не разглашается.

До этого визитка президента из 90-х годов появилась на сайте бесплатных объявлений. Продавец отдавал ее за 550 тысяч рублей. При этом был готов к торгу и «скинуть максимум 50 тысяч». Как стало известно, автор объявления в то время «работала в компании у его советника» ЗАО «КРОС».