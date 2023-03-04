«Вижу — в куртке дырка»: Федор рассказал, как был ранен диверсантами Брянский мальчик Федор рассказал, как был ранен украинскими диверсантами

Фото: vmgere/t.me

Представители «Молодой гвардии Единой России» навестили в Брянской детской областной больнице юного героя Федора

Десятилетний мальчик Федор рассказал в эфире телеканала «Россия 24», как получил ранение во время нападения украинских диверсантов на Брянскую область. По его словам, кровотечение он заметил после того, как помог двум девочкам выбраться из-под обстрела.

Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу — у меня в куртке дырка, кровь пошла, я так понял, что это пуля, — пояснил Федор.

Врачи больницы, в которой находится ребенок, заверили, что он получает все необходимое лечение. Они добавили, что состояние мальчика тяжелое, но оно соответствует второму дню после операции.

Ранее сообщалось, что СКР наградил Федора ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Там отметили, что смелость и решительность мальчика спасли жизнь другим детям.

Ребенка навестил в больнице глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что мальчик держится мужественно и пожелал ему скорейшего выздоровления. Губернатор также добавил, что семье Федора будет оказана всесторонняя поддержка.

Поступком юного жителя Брянской области восхитились также в Кремле и в российском парламенте. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что подвиг мальчика не оставят без внимания, его пригласят в Совет Федерации, чтобы вручить медаль.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области 2 марта. Боевики обстреляли два легковых автомобиля в селе Любечане. Водители машин погибли. В одном из автомобилей находились десятилетний Федор и две девочки младшего возраста. Мальчик был ранен, но помог девочкам выбраться в безопасное место, а затем вместе с ними на попутной машине покинул место происшествия.