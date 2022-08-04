Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости COVID-19 Вирусолог Альтштейн спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России в конце августа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце августа, рассказал в интервью РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Тем не менее, по его словам, система здравоохранения, скорее всего не будет перегружена, считает ученый.

Прогноз такой ситуации с эпидемиологической обстановкой вирусолог сделала, основываясь на аналитике данных о том, как протекает эпидемия с вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. Альтштейн пояснил, что в зарубежных государствах, как правила, с начала эпидемии проходит месяц, после чего начинается подъем. По наблюдениям ученого, в России рост заболеваемости начался в конце июля, следовательно, пик придется на конец августа.

Однако ожидать перегруженности системы здравоохранения не стоит. По словам ученого, при «омикроне» чаще всего не требуется госпитализация, поэтому люди его «перебаливают» дома.

При «омикроне» на койку ложится относительно небольшая часть людей, поэтому наше здравоохранение в связи с этим подъемом перегружено не будет, — сказал Альтштейн.

Вирусолог также отметил, что летальность при заболевании, вызванном штаммом «омикрон», невысокая. При этом, чтобы еще больше минимизировать риски, необходимо вакцинироваться, напомнил специалист.

По состоянию на 4 августа в России зафиксировали 17 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что 1916 человек были госпитализированы.