Виновный в краже деталей из «самолета судного дня» отправится в колонию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-80

Таганрогский городской суд вынес приговор виновному в краже деталей из «самолета судного дня» Георгию Хачунцу, передает ТАСС. Его осудили на четыре года колонии строгого режима. Также мужчина должен выплатить 2,7 млн штрафа.

Суд приговорил признать Хачунца Жору Сережевича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации удовлетворить, — огласил вердикт судья.

Жена Хачунца Елена сообщила RTVI, что будет обжаловать приговор. По словам женщины, из супруга сделали крайнего в этой ситуации, а судья лично признался, что дело «заказное».

Конечно, мы будем обжаловать [приговор]. Пусть отвечают за это все. Потому что они нашли дурака отпущения. Они даже этого не скрывают, что это заказное дело, говорят в открытую. Судья сам лично говорил это нашему адвокату: «Это дело заказное, я не могу ему оправдательный приговор сделать». Получается, что все в сговоре, — сказала Елена.

В декабре 2020 года ГУ МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело о хищении из самолета имущества по факту обращения представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК). Специалист заявил, что при осмотре одного из бортов он обнаружил вскрытие грузового люка. Позднее в правоохранительных органах региона сообщили, что из отсеков самолета пропали 39 радиостанций.

В начале января 2021 года Хачунц был задержан. Ему предъявили обвинение краже радиоэлектронного оборудования из грузового отсека самолета «Cудного дня», предназначенного для управления войсками в случае ядерной войны, Ил-80.