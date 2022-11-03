Бизнесмены избежали наказания за 10 погибших на фабрике под Новосибирском Организаторы обувного бизнеса отделались условными сроками за гибель 10 рабочих при пожаре

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский

Искитимский районный суд в Новосибирской области вынес приговор по делу о гибели десяти рабочих в результате пожара на обувной фабрике в январе 2018 года. Организаторы обувного бизнеса, отец и сын Мамедовы, а также Александр Меновщиков, которым грозило до 18 лет лишения свободы, отделались условными сроками, сообщает «Сиб.фм». Суд установил, что воспламенение стало итогом нарушения требований пожарной безопасности.

Мамедов Василий Мамедович признан виновным в совершении преступления, в соответствии с санкцией которого ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года. Мамедову Андрею Васильевичу и Меновщикову Александру Александровичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года — каждому. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание назначено условно, — сообщили в Искитимском районном суде.

Журналисты издания отмечают, что, вероятно, прокуроров не устроит такой приговор суда и вердикт будет обжалован в апелляционной инстанции.

Пожар, который привёл к гибели десяти человек, случился ранним утром 4 января 2018 года на обувной фабрике в посёлке Чернореченский Искитимского района. Несколько часов сотня спасателей боролась с огнём в здании на улице Советской. Позже на развалах были найдены тела десяти рабочих, погибли семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России.

Как выяснилось позже, нагрузку не выдержали электросети, в результате чего произошло короткое замыкание. Перегрузки выявила проверка, дознаватели пришли к выводу, что техника безопасности на предприятии не соблюдалась.