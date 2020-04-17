Регионы

Вильфанд: в несколько регионов России придёт необычное и сильное потепление

07:46, 17 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что несколько регионов России ждёт превышение климатической нормы на 12–16 градусов. Он отметил, что для этих регионов — это необычное явление.

Совершенно необычная ситуация, когда в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура такая же, как в Москве. Там аномалии достигают 12–16 градусов со знаком плюс. Это необычно,привели слова Романа Вильфанда в ТАСС.

Он добавил, что такая теплая погода будет в этих регионах около пяти дней. Синоптик связан аномальное потепление с движением воздушных масс по восточной периферии циклона.

Роман Вильфанд сообщил, что в Москве будет иная ситуация. Ночью 19 апреля температура опустится ниже нуля, а на Пасху москвичей ждёт холодная погода, писал NEWS.ru ранее.

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