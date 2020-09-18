Вильфанд сообщил, когда в Центральную Россию придёт «бабье лето»

https://static.news.ru/photo/242d3b4c-f94b-11ea-97ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: castleguard /pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал дату, когда в Центральную Россию придёт «бабье лето».

По прогнозам синоптиков, традиционного потепления стоит ждать с 22 сентября 2020 года. Роман Вильфанд пояснил, что «бабье лето» наступит после непродолжительного похолодания.

Всплеск тепла, который мы наблюдали в последние дни в ЦФО, сменит похолодание. В пятницу (18 сентября 2020 года. — NEWS.ru) температура понизится на 10 градусов, будет 11–13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнёт подрастать давление, — привели слова синоптика в РИА Новости.

Он добавил, что повышение температуры начнётся с 22 сентября. Воздух прогреется до 15–18 градусов тепла, а 23 и 24 сентября температура в Центральном федеральном округе РФ может достичь 20 градусов тепла.

Такая ситуация будет во всём Центральном федеральном округе. Можно сказать, что прогнозируем «бабье лето»: прохладная, дождливая погода сменится тёплой. Пока можно говорить, что до четверга, — процитировали Романа Вильфанда в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт выразительная и красочная осень. Он сообщил, что по прогнозу, с 21 сентября ожидается антициклонная погода, поэтому, вероятно, осень заиграет красками со следующей недели.