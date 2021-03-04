Вильфанд: россияне пережили аномально холодную зиму

https://static.news.ru/photo/fba560a2-7cec-11eb-8161-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ушедшая зима стала для жителей России настоящим испытанием. Средняя температура была ниже нормы на 2–4 градуса, а многие регионы столкнулись ещё и с сильнейшими снегопадами. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На 2–4 [градуса] зима оказалась ниже нормы. От западных границ нашей страны до Якутии. А на севере по-прежнему температурный фон выше нормы, — сказал Вильфанд, слова которого приводит РИА Новости.

И несмотря на то что в арктических регионах было теплее обычного, так как на севере аномальное тепло связано с глобальным потеплением, на территории РФ в целом февраль выдался на редкость холодным. По словам Вильфанда, после 2011 года ничего подобного не было, а этот февраль наконец-то оказался морозным, особенно на азиатской территории России.

Ранее синоптики сообщили, что в мартовские выходные в Москве ожидается до минус 20 по ночам. Синоптики сообщили, что 6 марта ночью похолодает до минус 10 — минус 15, днём минус 4 — минус 9. А Вильфанд предупредил, что стабильно тёплой погоды в Москве и Подмосковье с наступлением марта ждать не стоит, сообщал NEWS.ru.