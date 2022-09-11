Вильфанд рассказал, в какие регионы России уже пришло бабье лето Вильфанд: на юг Дальнего Востока и в Забайкалье пришло бабье лето

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бабье лето уже наступило в южной части Дальнего Востока и в Забайкалье, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, теплая погода распространяется также на территориях соседних регионов. В ближайшие дни столбики термометров в тех краях не опустятся ниже значения в 4 градуса, передает URA.ru.

Бабье лето сейчас распространяется на юг Дальнего Востока по Забайкалью в Иркутскую область. И на юг Сибири, потому что задевает юг Красноярского края и Хакасии, Тывы, Иркутской области. В Забайкалье в ближайшие дни температура будет превышать 4-6 градусов. Положительная аномалия в этих регионах высокая, — отметил специалист.

Говоря о европейской части России, Вильфанд подчеркнул, что в настоящий момент температура воздуха находится на уровне ниже средней. Связано это с малооблачным небом, в результате чего происходит сильное охлаждение. Несмотря на относительно комфортную погоду он выразил сомнение, можно ли это назвать полноценным бабьим летом.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что бабье лето с высокой долей вероятности наступит в Москве с 20 по 25 сентября. Специалист объяснил это тем, что столичный регион покинет пасмурный циклон и ему на смену придут юго-западные и западные потоки атмосферы. По словам Шувалова, до 15 сентября в Москве ожидаются дожди.