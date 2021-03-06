Вильфанд рассказал об аномальных холодах в Москве 8 марта

https://static.news.ru/photo/f6553b12-7f59-11eb-9779-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аномальный холод накроет столицу в Международный женский день 8 Марта, температура будет ниже нормы на 2–3 градуса. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура будет ночью около 10 градусов мороза. Днём максимальная температура — 5–3 градуса мороза ожидается, — приводит РЕН ТВ слова синоптика.

Он напомнил, что прогноз будет представлен в градусах Фаренгейта, поэтому по этой системе температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ранее эксперт сообщил, что такое решение было принято, чтобы температура 8 марта была положительной.

Потепление должно вернуться в Центральную Россию 13–14 марта. На европейской части России на протяжении всей рабочей недели будет очень холодная погода. Такая же ситуация ожидается в Приволжском федеральном округе и на Урале, рассказал Вильфанд.

Как сообщал NEWS.ru, со следующего вторника, 9 марта, в столичный регион придут морозы до 20 градусов. Температурный фон будет близок к январским значениям.