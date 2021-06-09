Вильфанд предупредил россиян о ночных заморозках

https://static.news.ru/photo/c107dac8-f250-11ea-a540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadiy Makarychev/Russian Look/Global Look Press

В ближайшие дни в девяти российских регионах ожидаются ночные заморозки. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, ночные заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Пермском крае, Свердловской, Курганской, Иркутской и Томской областях. В Тюменской и Омской областях ночные температуры достигнут минус 5 градусов.

Минусовые температуры в этих регионах будут наблюдаться в период до 10-12 июня включительно.

Также ожидается понижение температуры до минусовых значений в Архангельской области, Коми и Карелии.

На севере Архангельской области и Коми заморозки до минус 3 градусов. Кроме того, на севере Карелии до минус 1 градуса, — сообщил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд назвал дату начала купального сезона в Москве.