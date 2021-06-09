Вильфанд предупредил россиян о ночных заморозках

В ближайшие дни в девяти российских регионах ожидаются ночные заморозки. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, ночные заморозки до минус 2 градусов
Минусовые температуры в этих регионах будут наблюдаться в период до 10-12 июня включительно.
Также ожидается понижение температуры до минусовых значений в Архангельской области, Коми и Карелии.
На севере Архангельской области и Коми заморозки до минус 3 градусов. Кроме того, на севере Карелии до минус 1 градуса, — сообщил Вильфанд.
Ранее Роман Вильфанд назвал дату начала купального сезона в Москве.