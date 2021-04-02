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Вильфанд предупредил об опасном половодье на реках Подмосковья

07:28, 03 апреля 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Опасное природное явления прогнозируют синоптики в Московской области. На подмосковных малых и средних реках уровень воды поднимется на один-два метра. Специалисты уже выпустили по этому поводу штормовое предупреждение. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, данное явления называют высоким половодьем.

Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень... Произойдёт затопление речных пойм и расположенных на них некапитальных сооружений, дорог. Подъём уровня воды местами будет достигать одного-двух метров, — пояснил метеоролог в интервью РИА Новости.

Он добавил, что хотя приведённые показатели являются серьёзными, половодье нынешнего года всё же нельзя отнести к катастрофическим.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам потепление в ближайшие дни. Об этом писал NEWS.ru.

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