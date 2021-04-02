Вильфанд предупредил об опасном половодье на реках Подмосковья

https://static.news.ru/photo/8dae45b6-46c3-11e9-a33e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Опасное природное явления прогнозируют синоптики в Московской области. На подмосковных малых и средних реках уровень воды поднимется на один-два метра. Специалисты уже выпустили по этому поводу штормовое предупреждение. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, данное явления называют высоким половодьем.

Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень... Произойдёт затопление речных пойм и расположенных на них некапитальных сооружений, дорог. Подъём уровня воды местами будет достигать одного-двух метров, — пояснил метеоролог в интервью РИА Новости.

Он добавил, что хотя приведённые показатели являются серьёзными, половодье нынешнего года всё же нельзя отнести к катастрофическим.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам потепление в ближайшие дни. Об этом писал NEWS.ru.