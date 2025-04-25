Виктор Бут предложил реформировать систему управления БПЛА Виктор Бут предложил создать единую систему управления БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Бут

Систему управления БПЛА необходимо реформировать, например унифицировать ее, чтобы не создавать помех воздушному транспорту, рассказал NEWS.ru депутат Заксобрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, комментируя программу развития производства БПЛА в Ульяновской области до 2030 года. По его словам, эту отрасль необходимо развивать как можно скорее.

Хотим мы или не хотим, нас заставит создать эту отрасль реальность новых технологических процессов. Чем раньше мы создадим условия, введем нормальные регуляции, пропишем четкие правила, тем быстрее эта отрасль начнет работать и давать экономический эффект. Нужно создать единую систему управления движением БПЛА, которая бы не создавала никаких конфликтов, например с системой управления движения воздушного транспорта, — заявил Бут.

По мнению политика, это позволит начать массовое применение беспилотников в разных отраслях экономики, таких как сельское хозяйство. Он также напомнил, что применение БПЛА меняет в том числе и ход военных действий.

Без дронов современная агротехника будет невозможна. Это эффективное экономическое решение и для других вопросов. Имеет место активное применение беспилотников на войне, они заметно изменили ход боевых действий, — отметил он.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие точным ударом по военным объектам в Киеве уничтожили цех сборки беспилотников, конструкторское бюро и несколько ангаров, где ремонтировались самолеты. По его словам, также удалось разрушить пункт временной дислокации, где жили и обучались иностранные наемники. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.