Виктор Бут решил податься в депутаты Виктора Бута внесли в список возможных кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Бут

Член партии ЛДПР Виктор Бут вошел в список возможных кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области, сообщает ТАСС. По словам руководителя фракции в заксобрании региона Дмитрия Грачева, Бута внесли в список первым.

Территориальная группа № 10, включающая территории Заволжского одномандатного округа № 10 и Заволжского одномандатного избирательного округа № 11. Бут — первый номер в этой группе. Бут Виктор Анатольевич 1967 года рождения, место рождения — город Душанбе Таджикской ССР, — сказал Грачев.

8 декабря прошлого года, после длительных переговоров Белого дома и Кремля, заключенного в США Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована по обвинению в контрабанде наркотиков и осуждена в РФ. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу Соединенных Штатов Америки. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.

В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что вопрос об обмене американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича может рассматриваться только после суда. Он отметил, что вопросами возможных обменов Гершковича и осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана занимаются спецслужбы двух стран.