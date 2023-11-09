Крупного чиновника из Белгорода заподозрили в хищении 28,5 млн рублей SHOT: бывшего вице-мэра Белгорода подозревают в хищении 28,5 млн рублей

Фото: Администрация города Белгорода

Алексей Романчукевич

Бывшего вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича подозревают в хищении 28,5 млн рублей, пишет Telegram-канал SHOT. По информации канала, махинации чиновник, вероятно, проводил на предыдущем месте работы — в администрации Липецка. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, передает SHOT.

По данным канала, следователи установили, что Романчукевич вымогал деньги у знакомых бизнесменов с 2021 года, когда занимал должность главы муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Липецка». Среди потерпевших от предполагаемых действий чиновника, как пишет SHOT, значатся генеральный директор и главный инженер липецких строительных компаний, а также индивидуальный предприниматель, который занимался ремонтом автомобилей.

Согласно версии следствия, Романчукевич брал наличные деньги в обмен на некое содействие в бизнесе, однако этого так и не произошло, полученные средства экс-чиновник не вернул и потратил, сообщает Telegram-канал.

В 2022 году Романчукевич покинул должность в Липецке и начал курировать вопросы ЖКХ на посту вице-мэра в Белгороде. Менее чем через год он уволился и, по данным канала, проживал в Мариуполе. В настоящее время Романчукевич, предположительно, находится в Москве и не задержан, добавляет SHOT.

Ранее экс-чиновника в Нижегородской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 11 млн рублей от руководителя предприятия по переработке отходов. Также осужденного обязали выплатить штраф в размере 230 млн рублей, а вместе с тем запретили занимать руководящие должности в течение 15 лет.