Видеокамера записала звуки взрыва беспилотника в Петербурге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Видеокамера домофона одного из многоэтажных домов в Санкт-Петербурге записала звук взрыва из-за падения беспилотного летательного аппарата. На опубликованных в Сети кадрах слышен продолжительный звук, характерный для пролета беспилотника. Спустя некоторое время после этого прозвучал взрыв во дворе на Пискаревском проспекте. Официальные комментарии по инциденту не поступали.

Telegram-канал «112» сообщил об инциденте утром 2 марта. Согласно опубликованным в Сети видеокадрам, серьезные повреждения получили несколько квартир, жильцов дома эвакуировали. На кадрах видны разбитые балконы, в квартирах повыбивало окна, а в радиусе десятков метров от дома разбросаны осколки.

В январе Министерство обороны России впервые сообщило о перехвате украинского беспилотника над территорией Ленинградской области. По данным военных, атака беспилотников самолетного типа была предпринята 18 января около 01:30 мск.

Отмечалось, что БПЛА был перехвачен 18 января над Финским заливом, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В радиусе 70 километров от аэропорта Пулково был введен план «Ковер». Ограничение на взлет и посадку действовало с 00:57 до 01:20, говорится в публикации.