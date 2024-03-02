Видео взрыва на электроподстанции в Екатеринбурге появилось в Сети

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлен взрыв на электроподстанции в Екатеринбурге. По его информации, на месте происшествия найдены следы взрывчатых веществ, предположительно, было заложено самодельное взрывное устройство.

Канал уточнил, что взрыв произошел ночью возле пункта управления электроподстанции «Калининская». В публикации уточняется, что сама станция тщательно защищена: она огорожена бетонным забором, а вход на нее осуществляется только через контрольно-пропускной пункт.

По информации SHOT, «Калининская» обеспечивает энергией три оборонных предприятия России. Канал уточнил, что происшествие не повлияло на работу объекта.

Ранее в силовых структурах сообщили, что яркая вспышка и взрыв произошли в Екатеринбурге недалеко от здания электрической подстанции. По одной из версий, причиной произошедшего могло стать короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов. Сотрудники силовых структур призвали местных жителей не паниковать и доверять исключительно официальным источникам информации.