Опубликовано видео погрома автомобиля полиции на протестах в Дагестане Появилось видео, на котором толпа у аэропорта в Дагестане громит машину полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео, на котором толпа протестующих у аэропорта в Махачкале громит автомобиль полиции, его публикует Telegram-канал ВЧК-ОГПУ В столице Дагестана вечером 29 октября проходит манифестация против прибытия рейса из Тель-Авива на фоне палестино-израильского конфликта.

На обнародованных видеокадрах толпа мужчин сильно раскачивает автомобиль патрульно-постовой службы полиции. Манифестанты стучат по капоту машины, после чего один из них начинает взбираться на автомобиль.

Ранее стало известно о том, что несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта Махачкалы, где вечером 29 октября должен был приземлиться очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Манифестанты выступают против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта.

По данным табло аэропорта, самолет прибыл в Махачкалу в 19:17. Часть протестующих проникла в здание аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. На месте происшествия дежурят наряды полиции.

Также в Сети появилось видео, запечатлевшее толпу протестующих, ломающую двери аэропорта. На кадрах группа из несколько десятков мужчин с флагами Палестины выламывает входные двери воздушной гавани.