Видео сильного пожара на мебельной фабрике в Ставрополе попало в Сеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ставрополье произошел крупный пожар в мебельном цехе, сообщила NEWS.ru пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Улица Селекционная, 9д, к 2. Возгорание произошло в мебельном цехе. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К тушению привлечено 55 человек и 17 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на металлургическом заводе компании «Молирен» в городе Рошаль Московской области произошел взрыв. По словам источника, на заводе взорвалась алюминиевая пыль. После хлопка произошел пожар, его площадь составила 200 квадратных метров.

В ночь на 19 января прихожанин устроил пожар в здании воскресной школы на территории храма Иоанна Кронштадтского в Москве. Из здания самостоятельно эвакуировался один человек, еще один пострадал. Огонь распространился на 100 квадратных метров.