Видео с танцами якутянок в минус 45 восхитило пользователей Сети

https://static.news.ru/photo/58a7f266-69fa-11eb-be9c-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/marina_kuzmina_ykt

В Сети набирает популярность ролик с танцами активисток общественной организации «Центр калланетики и танца». В танце приняли участие более 30 женщин. Участницы исполнили национальный танец в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов.

Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

По словам хореографа Марины Кузьминой, ранее центр устраивал флешмобы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю «Золотая пора».

Похожий флешмоб устроили жители Томска, станцевав в 40-градусный мороз. На кадрах видеозаписи видно, как несколько человек приезжают на Новособорную площадь города, раздеваются до купальников и начинают танцевать. Некоторые участники акции взяли с собой соломенные шляпы, а один человек даже захватил удочку, сообщал NEWS.ru.