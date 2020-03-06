https://static.news.ru/photo/2ef65bf4-5f7b-11ea-b99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: nikita_vl_/instagram

Автомобилисты из Владивостока выложили в социальные сети шокирующую видеозапись. На кадрах видно, как по одной из дорог города дорогой автомобиль иностранной марки самостоятельно ведёт ребёнок.

На вид «водителю» не более десяти лет. Он управляет спорткаром на оживлённой трассе. Водители заметили ребёнка, когда пытались обогнать автомобиль, и сняли его на камеру. Юный автомобилист посмотрел на соседнюю машину и поднял большой палец руки вверх, приветствуя снимающего.

Ребёнок не просто самостоятельно управлял автомобилем. Он ехал на довольно высокой скорости. Примечательно и то, что на пассажирском сиденье можно разглядеть силуэт кого-то из взрослых, передаёт Life.

Позднее в СМИ появилось опровержение информации о возрасте водителя. По обнародованному сообщению, водитель спорткара - 18-летний житель Владивостока, который совсем недавно приобрёл иномарку, отмечает VladNews. Эти сведения позднее подтвердили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Как ранее писал NEWS.ru, стражи порядка проводят проверку в Саратовской области в отношении несовершеннолетнего подростка и его опекуна. Юношу госпитализировали с общим переохлаждением организма.

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