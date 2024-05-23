Видео с протаранившим автосервис внедорожником попало в Сеть Mash Batash: «УАЗ Патриот» на скорости протаранил автосервис в Башкирии

Водитель внедорожника «УАЗ Патриот» на скорости протаранил автосервис в Иглино в Башкирии, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Момент происшествия попал на видео.

Один из очевидцев рассказал каналу, что приехал чинить автомобиль и вышел с механиком из помещения. В этот момент двери мастерской протаранил «УАЗ Патриот». По словам очевидца, за рулем автомобиля находился мужчина, от которого пахло алкоголем, он извинился за произошедшее.

По данным Mash Batash, с места происшествия на машине скорой помощи увезли пассажира внедорожника. У нее диагностировали травму головы.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 12:35 на 42-м километре автодороги А-151. В результате погибла женщина, которая ехала в «Приоре». Травмы получили водитель 1986 года рождения и два пассажира скорой: четырехлетний мальчик и женщина 1983 года рождения, его мать. Они доставлены в больницу на обследование. Водителя легковушки доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему 19 лет.

До этого машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Саратове, два человека пострадали. По предварительным данным, на месте столкнулись газель «Луидор» и автомобиль Nissan Almera. На кадрах с места происшествия видно, что карета скорой помощи в результате аварии перевернулась.