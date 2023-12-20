Видео с места обрушения дома в Петербурге появилось в Сети Очевидцы засняли место обрушения дома в Адмиралтейском районе Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Очевидцы засняли на видео место обрушения шестиэтажного расселенного здания в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщил Telegram-канал 78 | НОВОСТИ. Расселенный дом на Гороховой, 73 обвалился второй раз за сутки, на этот раз окончательно.

Сейчас на месте проводятся работы по разбору обрушившихся конструкций. Для ликвидации происшествия задействованы 14 единиц техники и 56 человек личного состава МЧС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. На опубликованных кадрах видно, что фрагменты стены рассыпались мелкой крошкой.

Ранее сообщалось, что дом начал осыпаться во время ремонтных работ. Внутренняя стена здания не выстояла и рассыпалась в крошку, при этом первой вчера вечером обрушилась нижняя часть несущей стены. Флигель дома расселили в конце октября, но аварийным его так и не признали, поскольку одна из квартир, по слухам, все еще была обитаема. Однако еще несколько лет назад по дому поползли большие трещины, после чего квартиры стали признавать непригодными для проживания.

До этого жилая многоэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке. Угол здания обвалился от крыши и до самого низа, из-за чего стены квартир оказались снесены, а сами помещения — открыты взглядам прохожих.