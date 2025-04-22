Видео работы российских «Молний» появились в Сети Опубликованы кадры работы расчетов российских БПЛА «Молния» под Покровском

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Telegram-канал «Два майора» опубликовал видео работы расчетов российских ударных тактических беспилотников самолетного типа «Молния». По данным авторов, кадры сняты на Покровском (Красноармейском) направлении в Донецкой Народной Республике.

На кадрах видно, как ударные дроны поражают блиндажи и другие позиции Вооруженных сил Украины. Беспилотники бьют по целям противника в лесистой местности и в домах, работа, судя по видео, велась также и в ночное время.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовал кадры, на которых российский беспилотный летательный аппарат уничтожил наземный дрон Вооруженных сил Украины в приграничном районе Белгородской области. По данным авторов, «война роботов» развернулась в районе населенного пункта Демидовка.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Вооруженные силы России могли использовать беспилотники «Герань» с новыми двигателями для ударов по Одессе. По данным канала, разведывательная версия «Герани» на протяжении часа кружила над городом, пока над Черным морем формировалась ударная группа. Новые БПЛА отличает то, что на конечном участке полета их скорость на 20–25% выше, чем у обычной версии. В Минобороны РФ информацию не комментировали.