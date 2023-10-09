Видео очевидца помогло полицейским найти участников драки в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадры массовой драки во двое жилого дома в Красноярске, снятые очевидцем, помогли полицейским найти и задержать двух ее участников, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Во время выяснения отношений мужчины размахивали предметом, похожим на топор, и деревянной палкой.

В отношении мужчины 1987 г. р. и его оппонента 2001 г. р. следственным отделом № 1 СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

7 октября после сообщения жителей о конфликте под их окнами прибывший наряд полиции участников драки не застал. Позднее в соцсетях появилась видеозапись драки, благодаря которой при проведении оперативно-разыскных мероприятий удалось установить активных участников конфликта. Как выяснилось, конфликт между знакомыми друг с другом мужчинами произошел на бытовой почве.

В ходе дальнейшей работы все граждане, находящиеся на месте конфликта, будут проверены на соблюдение миграционного законодательства, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в этой драке участвовали порядка 10 граждан иностранных государств. Один из мужчин несколько раз ударил оппонента предметом, похожим на биту.