Девочка избила сверстницу до потери сознания и попала на видео В Благовещенске следователи проводят проверку после видео с дракой двух девочек у киноцентра

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Благовещенске следователи управления СКР начали разбирательство в связи с опубликованной в Сети видеозаписью, на которой запечатлена драка двух девочек-подростков. Одна из участниц потасовки защищалась от ударов, но в итоге упала и потеряла сознание. Нападавшая несколько секунд тащила ее за волосы по асфальту. Местные жители сообщили, что инцидент произошел возле культурного центра «Благовещенск».

1 июля 2023 года в социальных сетях размещен видеоролик о конфликте между подростками, произошедшем возле кинотеатра по улице Зейской в городе Благовещенске накануне. По публикации следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области зарегистрирован материал доследственной проверки, — говорится в сообщении.

По данным издания «ПортАмур», инцидентом заинтересовалась и местная прокуратура. В надзорном ведомстве дадут оценку работе системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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