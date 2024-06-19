ВИЧ-положительный вор изнасиловал несовершеннолетнюю В Ижевске вор-насильник с ВИЧ надругался над несовершеннолетней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Ижевске под стражу отправили мужчину, который в том числе обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, передает прокуратура региона. Кроме основной статьи об изнасиловании обвиняемому инкриминируют поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Обвиняемый, являясь ВИЧ-инфицированным, в августе 2023 года в Ленинском районе Ижевска под обманным предлогом завел в подъезд многоквартирного дома ранее незнакомую несовершеннолетнюю, где, применяя насилие и угрожая убийством, совершил в отношении нее изнасилование и действия сексуального характера, — рассказали в прокуратуре.

Известно, что в Ижевск мужчина приехал из Саратовской области. Также против него возбуждено дело о краже и ограблении. В барах мужчина промышлял тем, что воровал мобильные телефоны и иные ценные вещи. По совокупности преступлений мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали 13-летнюю школьницу с ВИЧ-инфекцией. Ее подозревают в умышленном заражении ее 18-летнего знакомого. Пострадавшему, в свою очередь, грозит статья за растление несовершеннолетней.