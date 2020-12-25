Вице-спикера парламента Бурятии выпустили из-под домашнего ареста

https://static.news.ru/photo/98a1ae98-46aa-11eb-bac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Баир Жамбалов/Facebook

Вице-спикера парламента Бурятии Баира Жамбалова выпустили из-под домашнего ареста решением Советского суда в Улан-Удэ. Он является подозреваемым по делу о гибели человека в результате ДТП.

Смертельное ДТП произошло в январе 2020 года в Прибайкальском районе республики. Там внедорожник на большой скорости сбил переходившую дорогу 17-летнюю Галину Бурчевскую и скрылся. Пострадавшая умерла.

Суд несколько раз продлевал меру пресечения Жамбалову. В последний раз это произошло 1 декабря. Политик должен был оставаться под домашним арестом до 6 января. О том, что мера пресечения была изменена, рассказал отец девушки Максим Бурчевский. Эту же информацию нам подтвердили компетентные источники.

Я совершенно случайно встретил Жамбалова сегодня в суде... Жамбалов ко мне подошёл, начал сказки рассказывать, что он не виноват, что его там не было. Я ответил, что не верю и что он путается в показаниях, — сообщил Бурчевский «МК» в Бурятии.

Он добавил, что это был первый раз, когда он и Жамбалов хоть как-то пообщались.

Ранее сообщалось, что после ДТП на следующий день с повинной пришёл местный предприниматель. Однако в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что автомобилем фактически владеет Жамбалов. Некоторое время спустя удалось собрать доказательства причастности политика к совершённому наезду. Вице-спикеру были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека, а также об оставлении в опасности.

Как писал NEWS.ru, Жамбалов настаивает на том, что не управлял автомобилем в момент аварии и что за рулём был местный бизнесмен, который изначально пришёл с повинной. Однако от проверки на полиграфе политик отказался.