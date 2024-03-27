Вице-президента Росдорбанка обчистили в его банке 78.ru: из банковской ячейки вице-президента Росдорбанка украли 153 млн рублей

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Издание 78.ru сообщило, что обокрали банковскую ячейку вице-президента Росдорбанка Олега Жигилея в его кредитной организации. По его информации, сумма ущерба составила примерно 153 млн рублей.

Как передает издание, топ-менеджер сообщил в полицию Санкт-Петербурга, что у него пропали €685 тысяч, $369 тысяч, 5 тысяч швейцарских франков, а также коллекции монет, ювелирных украшений, часов и запонок. По данным 78.ru, правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества, преступники разыскиваются.

Ранее в Москве у супруги нефтяного магната украли брендовую сумку Hermes Birkin стоимостью не менее 3 млн рублей. Ее могли похитить в период с июля 2023 года по январь 2024-го. Пострадавшая долгое время жила за границей, поэтому не сразу заметила пропажу сумки, которая находилась в ее доме на улице Солянке. Правоохранители проводят проверку.

В Санкт-Петербурге ранее бывшая возлюбленная участника специальной военной операции украла у него Audi почти за 1 млн рублей, новый iPhone 15 и около 50 тысяч рублей. Пара решила приобрести подержанную иномарку — машину купила девушка, но деньги на это дал военный, сам он не мог в этот момент выйти из дома из-за перелома ноги. Через несколько дней после покупки девушка пропала.