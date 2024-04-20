Вице-премьер Забайкалья решил вернуться с СВО Вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров сообщил, что вернется с СВО в июне

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Марат Мирхайдаров

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров сообщил «Чита.Ру», что планирует вернуться из зоны проведения военной операции на Украине в июне. По данным издания, действие его контракта с Минобороны России заканчивается в конце мая — начале июня.

Корреспондент «Чита.Ру» дозвонился до Мирхайдарова 20 апреля, когда тот находился в военном штабе. Он сообщил, что намерен вернуться из зоны СВО в июне и возобновить работу на посту вице-премьера правительства Забайкалья.

Куда я без моего родного Забайкалья? Ведь Забайкалье — это по любви! Люблю мое родное Забайкалье! Для меня будет честью продолжить работу в команде [губернатора Забайкальского края] Александра Михайловича [Осипова], — сказал он.

Мирхайдаров ранее объяснил свое решение отправиться в зону специальной военной операции желанием «отдать долг Родине». Вице-премьер уточнил, что на время службы его контракт будет приостановлен. Он отмечал, что после возвращения из зоны СВО он планирует вернуться к своей работе. При этом ответить на вопрос, кто будет возглавлять администрацию губернатора во время его отсутствия, вице-премьер не смог и посоветовал дождаться решения главы региона.

Он отправился в зону специальной военной операции в январе и вступил в ряды добровольцев в батальон «Ахмат» специального назначения.