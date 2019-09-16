https://static.news.ru/photo/1c9d481e-d88a-11e9-97cf-fa163e074e61_660.jpg Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов одобрил идею о присвоении региону двойного названия: Республика Крым — Таврида.

Об этом он заявил на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды». По его словам, инициатива использовать историческое название в уже существующем кажется ему очень важной.

В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется, — напомнил политик.

Это предложение крымских греков, по мнению Мурадова, показывает, что они «смотрят в историческую глубину». Он отметил, что инициатива сможет выйти на уровень обсуждения в Государственном совете Республики Крым в том случае, если её поддержит общественность.

Ранее News.ru писал о том, что делегация из 22 человек, в которую войдут представители западных стран и США, прибудет в Крым 29 сентября.