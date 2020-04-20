Вице-премьер Хакасии отстранён от должности после обвинения в коррупции

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Глава Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемой должности вице-премьера региона Сергея Новикова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

Кроме того, Коновалов заявил, что если Новиков действительно совершил то, в чём его обвиняют, то должен понести максимально суровое наказание. Обязанности вице-губернатора распределены по другим ведомствам и министерствам, приказ об отстранении подписан, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Сергей Новиков задержан 18 апреля в момент получения двух миллионов рублей. По предварительным данным, чиновник получил деньги от представителя строительной фирмы, участвующей в возведении диспансера в посёлке Туим.