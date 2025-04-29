Вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба был задержан силовиками сразу после обыска у него в офисе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Предположительно, он проходит по делу о мошенничестве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Детали обвинений в отношении краснодарского чиновника пока не раскрываются.
Ранее у Нетребы прошли обыски. Силовики осмотрели сейфы, изъяли деньги и документы. На посту замглавы Краснодара он находится с августа 2024 года. Он отвечает за внутреннюю политику города. До этого работал на должности замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа.
В марте сотрудники силовых ведомств устроили обыски в офисах «Русагро». Они осуществляются в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах писали, что до этого в Москве был задержан основатель агрохолдинга и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович.
Тогда же уголовное дело было возбуждено в отношении заместителя гендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко — младшего. Мужчину подозревают в злоупотреблениях, у него прошли обыски.