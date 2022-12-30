Вице-мэр Новосибирска показала видео с выпрашивающим еду котенком манула

Фото: АГН «Москва»

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поделилась в своем Telegram-канале видео с манулом Снежинкой, на котором животное выпрашивает еду у одного из киперов зоопарка имени Р. А. Шило. Видео снято фотографом Романом Пауловым, сообщает «Сиб.фм». До этого чиновница размещала то же самое видео в TikTok, там ролик набрал 4,7 млн просмотров.

Издание уточнило, что игривое поведение свойственно лишь молодым манулам. С возрастом эти животные перестают подпускать к себе людей.

1 декабря Московский зоопарк опубликовал забавное видео со своим главным символом — манулом Тимофеем, который борется с коробкой в снегу. На кадрах, появившихся в Telegram-канале зоопарка, видна подвешенная на дереве бумажная коробка, в которой спрятано лакомство для Тимоши. Манул медленно взбирается на пенек, осматривает «сооружение», а затем унюхивает добычу. Одним рывком Тимоша срывает коробочку на снег, разрывает ее и стремительно убегает, унося добычу.

Ранее на видео попало спасение недовольного кота-бродяги из Иркутска. В одном из детских садов Иркутска из вентиляционной трубы вытащили кота, который провел в заточении четыре дня. Недовольная морда животного крайне позабавила спасателей, которые сделали с ним фото. Питомец смотрел на людей нахмуренными глазами, будто проникся ненавистью ко всему миру. Заместитель заведующего детского сада № 58 Ольга Балышева рассказала, что кот начал звать на помощь еще в пятницу, но тогда никто не мог понять, откуда раздается мяуканье.