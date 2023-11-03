Вице-мэр Екатеринбурга попросил отправлять ему фото снежных пенисов В Екатеринбурге хотят привлечь полицию к борьбе с необычными снеговиками

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов возмутился появлению в городе снежных скульптур в виде мужского полового органа, он назвал их провокацией и попросил отправлять ему их фотографии, чтобы скульптуры убирали, сообщает It’s My City. Бубнов считает, что к борьбе со снеговиками нужно подключить правоохранителей и общественность.

Если они кого‑то оскорбляют, наверное, это административное правонарушение, — добавил вице-мэр.

Глава города Алексей Орлов поддержал коллегу, по его мнению, пенисы из снега нужно уничтожить, и займутся этим коммунальные службы, а горожане присоединятся к ним. В беседе с 66.ru мэр назвал скульптуры безобразием.

История со снеговиками в виде пенисов началась в столице Урала в конце октября. Сначала неизвестные слепили фигуру в сквере у Оперного театра. Примерно через сутки ее снесли с помощью трактора. Тогда в пресс-службе городской мэрии пояснили, что демонтаж снежной скульптуры произошел не из-за жалоб местных жителей или из-за этических принципов, это была всего лишь «уборка города от снега».

Сразу после этого такая же скульптура появилась у общежития Уральского федерального университета. Издание «Подъем» отметило, что фигуру фаллоса могли сделать студенты вуза.