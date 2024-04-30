Вице-губернатор региона РФ ответил, почему он посетил стадион вместо СВО Вице-губернатор Самарской области объяснил поход на футбол подготовкой гумпомощи

Фото: er.ru

Дмитрий Холин

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин заявил, что на трибунах стадиона «Солидарность Самара Арена» во время матча «Крыльев Советов» он прорабатывал вопрос отправки в зону проведения специальной операции гуманитарного груза с большим объемом куличей к Пасхе, об этом он написал в соцсети «ВКонтакте». Таким образом Холин ответил на обвинения, что, будучи военнослужащим, он решил посмотреть футбольный матч вместо участия в боевых действиях.

Руководством мне поставлена задача по организации отправки в зону СВО к Пасхе гуманитарного груза с большим объемом куличей, что будет сделано в ближайшие дни. Именно поэтому я взял с собой записную книжку, чтобы отработать этот вопрос с Андреем Владимировичем, который был моим командующим, и иными лицами, кто собрался на трибуне, — заявил вице-губернатор.

Холин добавил, что с учетом полуторагодичного опыта участия в спецоперации ему поручили работать с теми, кто только готовится к отправке в зону боевых действий. При этом чиновник подчеркнул, что он готов убыть в зону СВО в любой момент.

Ранее депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил провести в России однодневную мобилизацию, чтобы отправить на фронт посетителей ночных клубов. По его мнению, это позволит избежать дефицита рабочих рук в разных секторах экономики.